Пандемия коронавируса обострила гуманитарную ситуацию на Донбассе, – МККК

Из-за пандемии COVID-19 обострилась гуманитарная ситуация в районах на востоке Украины, пострадавших от конфликта. Об этом заявила глава Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт в интервью «Интерфакс-Украина».

«Конечно, пандемия COVID-19 обострила гуманитарную ситуацию в районах, пострадавших от конфликта, поскольку создала дополнительные трудности для людей, которые там проживают. Перевозки между городами и поселками или деревнями на Донбассе почти полностью прекращены, как и пересечение линии соприкосновения. Многие люди пожилого возраста временно остаются без помощи своих близких, живущих с другой стороны линии соприкосновения», – сказала Жиллетт.

Она отметила, что от обострения конфликта, которое совпало по времени с пандемией, страдает электро-, газо- и водоснабжение населенных пунктов. С начала года по меньшей мере 20 гражданских лиц были ранены или погибли с обеих сторон линии соприкосновения, что больше чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом в течение нескольких лет.

«Значительная часть населения, которая там осталась, состоит из пожилых людей и пенсионеров. Они должны справиться с изоляцией и грузом боевых действий, влияющих на их жизнедеятельность. Поэтому их потребности в материальной помощи, доступе к основным услугам и защите очень высоки. Сюда входят и потребности в психологической поддержке», – добавила глава миссии МККК в Украине.

По словам Жиллетт, сейчас идет доставка груза, недавно переданного МККК Украине. «Гуманитарная помощь, которая была доставлена самолетом, не сильно отличается от той, которую МККК привозит в Украину с начала конфликта, просто к ней добавлены некоторые товары, необходимые для предотвращения и лечения COVID-19», – рассказала она.

Кроме того, глава миссии добавила, что в современных условиях МККК в Украине адаптировал способы распространения помощи, ограничив количество людей, принимающих в ней участие, и соблюдая правила физического дистанцирования и усиленных правил гигиены в соответствии с рекомендациями ВОЗ. По словам Жиллетт, для конкретных групп населения, которые подвергаются большей опасности, было организовано распределение помощи «от двери к двери», без физического контакта.