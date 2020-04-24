В «ЛНР» жителям запретили покидать «республику»

В «ЛНР» из-за вспышки заболеваемостью COVID-19 жителям запрещено выезжать за пределы «республики». Такие изменения сегодня, 24 апреля, в свой «указ» внес «глава ЛНР» Леонид Пасечник.

«Запретить выезд граждан, находящихся на территории Луганской народной республики, за пределы Луганской народной республики за исключением категорий лиц, которые определяются чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией (ЧСПК) при правительстве Луганской народной республики", – говорится в «указе» «О введении режима повышенной готовности».

Исключения составляют следующих категорий лиц:

имеющие постоянную регистрацию места жительства на территории Российской Федерации, в «ДНР» и на подконтрольной Украине территории;

выезжающие в связи с особыми жизненными обстоятельствами (лечение, командировка, смерть близких родственников) при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства;

водителями грузовых автомобилей международного сообщения, специального и служебного транспорта, бригады международного железнодорожного сообщения.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 апреля с начала пандемии в Донецкой области 24 подтвержденных случаев COVID-19 (1 пациент умер, 10 – выздоровели), в Луганской области – 27 случаев (3 человека выздоровели). В целом по Украине заболели 7647 человек (601 человек– выздоровел, 193 – скончались).

В «ДНР» коронавирус подтвержден у 71 человека (2 скончались, 2 – выздоровели), в «ЛНР» – 70 случаев (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Напомним, что 23 апреля в «ЛНР» 5 городов закрыли на карантин. С 17 апреля «закрытым» еще остается город Первомайск, примыкающий к Антрациту. Также в «республике» запретили межгородские пассажирские перевозки.