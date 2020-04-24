RU
Все новости

21 тысяча блоков: В Мариуполе задержали грузовик с контрафактными сигаретами (Фото)

24.04.20 20:08
Фото: пресс-служба ГУНП в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУНП в Донецкой области

Правоохранители Мариуполя остановили грузовой автомобиль, в котором при проверке были обнаружены 21 тыс. блоков сигарет без акцизных марок. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, сотрудники патрульной полиции остановили грузовик за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки в кузове нашли коробки с табачными блоками без марок акцизного сбора.

«Всего из незаконного оборота было изъято 21 тыс. блоков сигарет различных торговых марок. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, представители государственной фискальной службы и сотрудники Национальной гвардии», – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 204 («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров») и ч. 1 ст. 199 («Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов») Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк