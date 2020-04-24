21 тысяча блоков: В Мариуполе задержали грузовик с контрафактными сигаретами (Фото)

Правоохранители Мариуполя остановили грузовой автомобиль, в котором при проверке были обнаружены 21 тыс. блоков сигарет без акцизных марок. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как отмечается, сотрудники патрульной полиции остановили грузовик за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки в кузове нашли коробки с табачными блоками без марок акцизного сбора.

«Всего из незаконного оборота было изъято 21 тыс. блоков сигарет различных торговых марок. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, представители государственной фискальной службы и сотрудники Национальной гвардии», – сообщили в полиции.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 204 («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров») и ч. 1 ст. 199 («Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов») Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.