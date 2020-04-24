В «ЛНР» рассказали, где проводят тестирование на COVID-19

В «ЛНР» есть только одна лаборатория, в которой проводят ПЦР-тестирование на COVID-19. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщил «главный санитарный врач ЛНР» Дмитрий Докашенко.

Расположена лаборатория в Луганске.

Докашенко заверил, что в «республике» достаточное количество тест-систем для диагностики и выявления коронавирусной инфекции. «В нашей республике есть тесты, мы их получаем в качестве гуманитарной помощи из Российской Федерации. Данные тесты могут быть использованы только в одной лаборатории – это лаборатория полимеразных цепных реакций (ПЦР) Республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС), и все исследования проводятся на безоплатной основе", – сказал он.

«На данный момент у нас на остатке одна тысяча 100 тестов. По мере того как они будут использованы мы будем получать дополнительную партию тестов», – уточнил «главсанврач».

Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 апреля с начала пандемии в Донецкой области 24 подтвержденных случаев COVID-19 (1 пациент умер, 10 – выздоровели), в Луганской области – 27 случаев (3 человека выздоровели). В целом по Украине заболели 7647 человек (601 человек– выздоровел, 193 – скончались).

В «ДНР» коронавирус подтвержден у 71 человека (2 скончались, 2 – выздоровели), в «ЛНР» – 70 случаев (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Напомним, что 23 апреля в «ЛНР» 5 городов закрыли на карантин. С 17 апреля «закрытым» еще остается город Первомайск, примыкающий к Антрациту. Также в «ЛНР» запретили межгородские пассажирские перевозки. А 24 апреля введен запрет для жителей покидать «республику»