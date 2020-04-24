Разминирование: На Луганщине очистили 600 тысяч кв. м территорий

Датская группа по разминированию, которая действует в рамках Датского совета по делам беженцев (DRC-DDG), разминировала в Луганской области 600 тыс. кв. м территорий. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

«Мы занимаемся гуманитарным разминированием в Луганской области уже третий год. За это время разминировали 600 тыс. кв. м территорий. Примерно такое же количество территории удалось разблокировать благодаря нетехническому обследованию», – говорится в сообщении.

Эксперты по разминированию отмечают, что процесс очистки территорий значительно осложняется там, где есть риск повторного заминирования.

Глава программ Датской группы по разминированию Альмедина Мусич считает, что больше операторов по разминированию может появиться после завершения боевых действий.

«В Украине пока работают только две международные организации – это Датская группа по разминированию (DDG) и Halo Trust. Мы совместными усилиями занимаемся гуманитарным разминированием, а также поддерживаем национального оператора противоминной деятельности – ГСЧС, который также проводит гуманитарное разминирование. Мы можем ожидать, что появится больше операторов после того, как завершатся боевые действия. В таком случае территория может быть разминирована и сразу возвращена громаде, которая проживает на этой территории», – говорит Альмедина Мусич.

По ее словам, есть потребность в том, чтобы правительство Украины и органы власти были более вовлечены в процесс разминирования. Важно создать Национальный орган по противоминной деятельности, а также Центр противоминных операций.

«Также есть потребность и в сотрудничестве с другими министерствами, прямо или косвенно вовлеченными в противоминную деятельность. В частности, это министерство образования, министерство здравоохранения, министерство социальной политики. В Украине не хватает стратегии и общего понимания процесса. То, что сейчас, – это хорошо. Однако этого недостаточно», – подчеркивает глава программ Датской группы по разминированию.

Команда организации работает в Украине при поддержке Европейского Союза и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Для дальнейшей работы DRC-DDG по разминированию финансовую помощь также предоставляет Центр кризисных ситуаций и поддержки Министерства Европы и иностранных дел Франции.