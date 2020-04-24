Россия снизила позиции: Предприятия Донетчины поставляют продукцию в 85 стран мира

В январе-феврале предприятия Донецкой области экспортировали продукцию, прежде всего, в Италию и Турцию. Россия среди стран-импортеров перешла на третью позицию. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Всего за указанный период экспорт Донетчины составил 631,5 млн долл. США, что по сравнению с январем-февралем 2019 года меньше на 27,3%.

Предприятия региона вывозили продукцию в 85 стран мира.

На первое место вышла Италия, экспорт товаров в которую составил 138,9 млн долл. (22,0% общего объема), что на 27,4% меньше, чем в январе-феврале 2019 года.

Второе место – Турция. Валютная выручка от экспорта в эту страну увеличилась в 2,6 раза по сравнению с январем-февралем 2019 года и составила 78,8 млн долл. (12,5%).

Российская Федерация оказалась на третьей позиции, поставки в эту страну по сравнению с январем-февралем 2019 года сократились на 5,9% и составили 77,1 млн долл. (12,2%).

Экспорт товаров на европейский рынок, составив 308,7 млн долл. (48,9% общего объема), уменьшился по сравнению с январем-февралем 2019 года на 25,1%.

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии составили 163,6 млн долл. (25,9% общего объема), что по сравнению с январем-февралем 2019 года меньше на 14,1%.

Экспорт товаров на африканский континент по сравнению с январем-февралем 2019 года уменьшился в 2,2 раза, составив 29,1 млн. долл. (4,6% общего объема).

В 3,3 раза сократился по сравнению с январем–февралем предыдущего года экспорт товаров в страны Америки, составив 28,2 млн. долл. (4,5%).

Основная валютная выручка (79,6% экспорта всех товаров) приходится на экспортные поставки черных металлов. Но они по сравнению с январем-февралем 2019 года уменьшилась на 29,9% и составили 502,6 млн. долл.

Сократился также экспорт продукции химической промышленности – на 39,0%, готовых пищевых продуктов – в 6,4 раза.

Экспортные поставки изделий из черных металлов увеличились на 26,3%, продукции машиностроения – на 77,7%.

Приведены данные без учета временно неподконтрольной Украине части Донецкой области.