После завершения карантина в Мариуполе создадут 390 новых рабочих мест, – мэр

В коммунальных предприятиях Мариуполя после завершения карантина создадут 390 новых рабочих мест. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга в горсовете, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что в Мариуполе ведется подготовка к выходу из карантина.

«С 12 мая мы готовим 390 новых рабочих мест, которые будут созданы на базе двух коммунальных предприятий – "Зеленстроя" и "Мариупольавтодора". Это дает возможность тем жителям, которые потеряли работу в это время, найти возможность заработать здесь, в городе Мариуполе», – сказал мэр.

Зарплата будет находиться в диапазоне от 7,5 тыс. до 10,5 тыс. грн. Это простые работы, не требующие специального обучения.

«Этот проект мы в городе назвали "Опрятный город», и он стартует 12 мая. Мы будем наводить вместе с нашими жителями в городе порядок и войдем в те аллеи и парки, которые, к сожалению, по разным причинам, оставались вне зоны внимания "Зеленстроя". Мы будем проводить ремонт внутриквартальных территорий, тротуаров, зеленых зон, ограждений и остановочных павильонов», – рассказал Вадим Бойченко.

По его словам, это даст новые возможности для экономики, поддержки жителей и для благоустройства города.

Мэр Мариуполя уточнил, что фонд оплаты труда для данной инициативы рассчитывают профинансировать при поддержке государства, а со стороны коммунальных предприятий новые рабочие места будут обеспечены необходимыми материалами.