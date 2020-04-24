Работа в строгой изоляции: На Кураховской ТЭС началась ротация энергетиков (Видео)

На этой неделе на теплоэлектростанциях ДТЭК началась ротация. Домой поедут почти половина сотрудников. ТЭС уже больше месяца работают в режиме строгой изоляции. За это время коронавирусом не заболел ни один энергетик, передает телеканал «Донбасс».

Перед тем, как заехать на предприятие, новая смена пройдет ПЦР-тесты. Результаты будут ожидать в профилакториях. Если анализ – отрицательный, то работников запускают на станцию.

В этой ротации только на Кураховскую ТЭС (Курахово, Донецкая обл.) заедет более полсотни человек.

«Мы знаем, что продлили карантин. И станция продолжает работать в изолированно режиме и обеспечивать людей, больницы электроэнергией. Мои коллеги устали, их надо обязательно заменить. Готовы работать, сколько понадобится», – говорит Александр Торяник, начальник смены электростанции ДТЭК Кураховской ТЭС.

Всего в Украине 8 станций ДТЭК работают в таком режиме. Почти 2000 энергетиков живут на предприятии, чтобы у украинцев был свет, уют и комфорт.

Как сообщалось ранее, на период карантина ДТЭК перевел ТЭС на изолированный режим работы. Сотрудники теплоэлектростанций сейчас на предприятиях не только работают, но и спят, питаются и отдыхают.