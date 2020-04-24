Проблемы прифронтовой медицины: Донбасс покинули около 1500 специалистов

Медицинская реформа, реализуемая в Украине, не учитывает специфики работы медиков на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) и в населенных пунктах, расположенных вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Исследование условий доступа к медицинской помощи на КПВВ»* благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»), передают «Донецкие новости».

В 20-километровой зоне вдоль линии разграничения – около 600 населенных пунктов, где проживают около 3,2 млн чел. Все они в разной степени испытывают трудности с доступом к медицинской помощи.

Стандарты оплаты труда медиков и определения предельной численности пациентов – одинаковы для всей Украины. И они не учитывают специфику работы медиков в прифронтовой зоне и на КПВВ.

В результате, в регионе наблюдается низкий уровень заключения деклараций с семейными врачами. Например, по состоянию на конец 2019 года в Луганской области заключено около 460 тыс. деклараций (21% от всего зарегистрированного населения), в Донецкой – около 1350 тыс. (32,5% от всего зарегистрированного населения).

При этом оплата труда врачей осуществляется именно в зависимости от количества таких деклараций: чем больше деклараций – тем выше заработная плата. «Вместе с тем заработная плата врача, работающего вблизи линии разграничения, не содержит никаких дополнительных поощрений за работу, связанную с риском для жизни из-за текущего вооруженного конфликта. Поэтому из-за отсутствия адекватного материального обеспечения работы медицинских учреждений, низкого количества заключенных деклараций, учитывая проблематичность транспортного сообщения между врачом и пациентом и неконкурентную заработную плату, наблюдается низкий уровень заинтересованности профессиональных медиков в работе в этом регионе, отток кадров и упадок инфраструктуры медицинских учреждений», – говорится в отчете.

В 2018 году было принято Постановление КМУ № 70857, которым устанавливается 50% надбавки к окладу, в частности, медикам учреждений населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения на Донбассе. В приложении к постановлению указывается перечень этих населенных пунктов (несколько городов и преимущественно села).

«Постановление КМУ № 70857 не применяется в данном случае, поскольку распространяется только на работников, чьим зарегистрированным местом работы является населенный пункт на линии разграничения, и не распространяется на домашние визиты к пациентам, проживающим на линии разграничения», – поясняют проблему правозащитники.

В отчете указывается, что с 2014 года из районов, пострадавших в результате конфликта на Донбассе, выехало более 1500 специалистов в сфере охраны здоровья.

Правозащитники напоминают, что владельцами учреждений первичной медицинской помощи являются органы местного самоуправления. Но в течение последних пяти лет на Донбассе «жизнь замерла», поступления в местные бюджеты – мизерны и не способны покрыть часть расходов по реформированию медицины.

Кроме того, из-за текущего вооруженного конфликта сами органы местного самоуправления организационно и экономически ослаблены. Поэтому маловероятна возможность включения их в процесс реформирования обеспечения медицинской помощью местных жителей наравне с другими регионами Украины.

«В контексте социально-экономической ситуации на территориях вблизи линии разграничения и на КПВВ органы местного самоуправления не считают необходимым создавать учреждения здравоохранения в новых местах, где такие пункты не работали до начала конфликта, или восстанавливать разрушенные в результате военных действий старые учреждения здравоохранения. Также органы местного самоуправления почти не пользуются возможностью за счет средств бюджетной субвенции инвестировать в жилье (строительство или ремонт) для врачей, служебный транспорт для них и в другие стимулы для привлечения врачей», – отмечают правозащитники.

Благодаря мобильным сервисам некоторые государственные услуги удается поставлять в отдаленные населенные пункты (мобильные отделения «Ощадбанка», мобильные Центры предоставления админуслуг, мобильные сервисные центры МВД). При этом в 2017 году в законе Украины «О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности» было введено понятие «мобильные медицинские кабинеты», однако этот инструмент так и не был реализован.

«Если есть значительные трудности в обеспечении медицинской помощью в отдаленных населенных пунктах, альтернативой могут быть меры, призванные приблизить пациентов в центры оказания медицинской помощи через восстановление автомобильных путей сообщения в отдаленных населенных пунктах и налаживание регулярного транспортного сообщения. Однако, ни один из этих методов не внедряется на местах, и люди остаются изолированными от медицинской помощи вдоль всей линии разграничения, включая КПВВ», – резюмируется в отчете.

Как сообщалось ранее, нормативами на КПВВ не предусмотрено наличие медиков, поэтому первичную помощь оказывают представители неправительственных организаций, спасатели, полиция и военные. Есть серьезные проблемы с оказанием экстренной медицинской помощи на КПВВ, существует ряд препятствий выезда «скорой помощи», и как результат – зачастую бригады «скорой» не приезжают к пациенту на КПВВ.

* Период исследования – весь 2018-й и 9 месяцев 2019 года. Объектом исследования является изучение доступа к медицинской помощи на КПВВ «Станица Луганская», «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово».