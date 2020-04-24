Плюс три: На Донетчине уже 27 подтвержденных случая COVID-19

В Донецкой области сегодня, 24 апреля, зарегистрированы три новых случая COVID-19: два – в Мариуполе, один – в Бахмуте. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Telegram.

«В Мариуполе коронавирусную болезнь по результатам ПЦР-исследования диагностировали у 62-летней женщины и 52-летнего мужчины. Они – из круга контактов пациентов, у которых ранее подтвержден COVID-19», – написал губернатор.

«Путь заражения третьего лица – 55-летнего жителя Бахмута – устанавливается», – добавил он.

По информации медиков, состояние здоровья мариупольских пациентов удовлетворительное, состояние пациента из Бахмута – средней степени тяжести.

Таким образом, на данный момент в Донецкой области с начала пандемии 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (1 пациент скончался, 10 – выздоровели).

Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 апреля с начала пандемии в Луганской области – 27 подтвержденных случаев COVID-19 (3 человека выздоровели). В целом по Украине заболели 7647 человек (601 человек выздоровел, 193 – скончались).

В «ДНР» коронавирус подтвержден у 71 человека (2 скончались, 2 – выздоровели), в «ЛНР» – 70 случаев (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).