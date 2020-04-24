В пять этапов: Шмыгаль представил план выхода Украины из карантина

Правительство имеет четкий план выхода страны из карантина. Он состоит из 5-ти этапов. Об этом сегодня, 24 апреля, на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации. Каждый этап имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания», – пояснил он.

По его мнению, правительственная «дорожная карта» выхода из карантина позволит сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность.

Этапы выхода из карантина и снятия ограничения состоит из следующих пунктов: