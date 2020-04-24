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Ночной арест: Суд смягчил меру пресечения Татьяне Черновол

24.04.20 22:13
Татьяна Черновол
Татьяна Черновол / Фото: ukrinform.ru

Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения бывшиму народной депутату от «Народного фронта» Татьяне Черновол, передает «Радио Свобода».

Круглосуточный домашний арест сменили на ночной (с 22:00 до 6:00). Мера пресечения должна действовать до 8 июня.

Напомним, Татьяну Черновол обвиняют в умышленном убийстве. В частности, Государственное бюро расследований (ГРБ) подозревает ее причастие к поджогу офиса «Партии регионов» во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, в результате чего погиб человек.

Первоначально Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста.

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