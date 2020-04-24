Ночной арест: Суд смягчил меру пресечения Татьяне Черновол

Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения бывшиму народной депутату от «Народного фронта» Татьяне Черновол, передает «Радио Свобода».

Круглосуточный домашний арест сменили на ночной (с 22:00 до 6:00). Мера пресечения должна действовать до 8 июня.

Напомним, Татьяну Черновол обвиняют в умышленном убийстве. В частности, Государственное бюро расследований (ГРБ) подозревает ее причастие к поджогу офиса «Партии регионов» во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, в результате чего погиб человек.

Первоначально Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста.