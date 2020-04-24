Требовали зарплату: В «ЛНР» бастовали шахтеры

В «ЛНР» на шахте «Комсомольская», которая расположенная в городе Антрацит, прошла подземная забастовка из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Отмечается, что по состоянию на конец апреля зарплату горняки не получили еще за январь. После объявленной в «ЛНР» с 1 мая реструктуризации угольной отрасли, шахтеры опасались заморозки заработной платы за январь-март. Они обратились к руководству с требованием погасить долги еще до Пасхи. Однако их требование было проигнорировано.

В итоге, 21 апреля первая смена, опустившаяся в шахту рано утром, отказалась подниматься на поверхность и объявила забастовку.

«Всего в забастовке приняли участие 136 человек (они находились в пикете №96 восточного откаточного штрека горизонта 960 м). Причина забастовки – невыплаченная заработная плата за 4 месяца (начиная с января)… 106 шахтеров (остальные поднялись на поверхность) остались в шахте на ночь», – сообщает Telegram-канал «Луганский инсайд».

На шахте был введен чрезвычайный план эвакуации.

«Приехали подразделения ВГСЧ МЧС ЛНР, на ночь людям передали еду и воду», – уточняет пользователь под ником «Дилетант».

Люди сообщают, что после «национализации» на шахте «Комсомольская» на данный момент остановлены 2 из 4 лав, общая добыча не превышает 1000 тонн в сутки. «Готовая продукция стоит в вагонах и не выезжает, из-за долгов перед железной дорогой, а общий долг перед работниками составляет порядка 240 млн руб. (100 млн грн по местному курсу валют, – ред.)», – уточняет «Дилетант».

На данный момент забастовка прекращена, т. к. 22 апреля бастовавшим выдали зарплату за январь и февраль, а также перечислили процент за март.

Как сообщалось ранее, 7 апреля в неподконтрольном Донецке горняки шахты им. А. Ф. Засядько провели акцию протеста под землей. Первая смена (около 400 человек) опустилась в шахту, но идти по рабочим местам шахтеры отказались до погашения задолженности по зарплате. А 15 апреля в Донецке бастовали водители автобусов, отказавшись выезжать на маршруты.

Напомним, что в «ЛНР» разработали план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти шахтах. При этом закрытие шахт может негативно сказаться на экологии как подконтрольной территории Украины, так и России. В «ЛНР» на угольных предприятиях долги по заработной плате составляют 2,7 млрд руб. (1,1 млрд грн по местному курсу валют).