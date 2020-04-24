Покупайте дождевики: Медик рассказала о защите в Луганске врачей, работающих с COVID-19

В неподконтрольном украинской власти Луганске медиков станции «скорой помощи», которые обслуживают в том числе больных с COVID-19, заставляют стирать «одноразовые» защитные костюмы и кварцевать в общей раздевалке. Об этом сообщают местные жители в соцсети.

«Хочу с Вами поделиться ситуацией со "скорой помощи" города Луганска…по поводу одноразовых хирургических защитных костюмов и их обработки, замачивания в дезрастворе и кварцевании. Вот фото подтверждение этого. Происходит это в общей гардеробной комнате, где хранятся личные вещи сотрудником, форма, постельное белье, обувь, средства личной гигиены и т.д.», – написала местная жительница, представив фотографию:

«Госпитализирую больных с коронавирусом, халаты заводят на подстанцию, где сотрудников по распоряжению начальства заставляют стирать халаты, а после кварцевать в общей раздевалке, и далее использовать их бесконечное количество раз, до того момента пока не порвутся, что не соответствует нормам СЭС. Сотрудники "скорой" бессильны в этой ситуации, они просят принять меры, но всю в пустую», – дополняет женщина.

Медработник Луганска Марина (имя изменено) сообщила изданию «Радио Свобода», что после публикации данной фотографии главврач обещала отомстить медикам «скорой помощи».

«Со стороны медиков это – жест отчаяния. За это главный врач подстанции обещала медикам мстить. Держиморда швырнула в лицо коллективу 2 коробки перчаток со словами "Это все, что есть! Что вы дальше будете делать, я не знаю!". Я считаю, "дальше" всем медикам Луганска стоит отказаться выходить на работу. Можно выставить по одному дежурному на неотложку в реанимации и хирургии, а остальным не работать. Пусть ["глава ЛНР"]Пасечник ездит на "скорой", а ["министр здравоохранения ЛНР"] Пащенко ведет первичный прием, без защитных костюмов, разумеется, ведь их же нет. В конце-концов, она бывший терапевт! Как-нибудь справится», – говорит Марина.

Она сообщила, что медикам «скорой помощи» предлагают вместо защитных костюмов использовать дождевики, которые они должны покупать за свои деньги, и в них выезжать к больным. «Я даже не знаю, плакать или смеяться...», – продолжает женщина.

По ее данным, на 4-й подстанции врач «скорой помощи» уже заразился коронавирусом после контакта с температурящим больным. «Это было уже 100% инфицирование во время работы – он поехал на вызов, где у больного 4 дня держалась температура. Больного протестировали и выявили коронавирус. После этого врача пригласили в санэпидемстанцию на обследование и тоже выявили коронавирус. Его супруга работает невропатологом в другой больнице. Пока у ее мужа не подтвердили коронавирус, он спокойно пользовался общественным транспортом, а она ходила на работу», – отмечает Марина.

Она акцентирует, что сейчас в «ЛНР» меры по предотвращению COVID-19 – в большинстве своем «очковтирательство». «Терапевты следят за очагами, но все это очковтирательство – видимость деятельности. На самом деле, этих мер недостаточно, чтобы сдержать пандемию. Реальной подготовки к ситуации не было: не закуплено ни одного аппарата ИВЛ, никаких лекарств, антисептиков, дезсредств, а также средств индивидуальной защиты для медработников. Единственная мера, которую внедрить для борьбы с коронавирусом – режим всеобщей самоизоляции. Но ведь даже этого не делается», – заключает медик.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 апреля с начала пандемии в «ЛНР» коронавирус подтвержден у 70 человек (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).

Напомним, что 23 апреля в «ЛНР» 5 городов закрыли на карантин. С 17 апреля «закрытым» еще остается город Первомайск, примыкающий к Антрациту. Также в «ЛНР» запретили межгородские пассажирские перевозки. А 24 апреля введен запрет для жителей покидать «республику».