При МИД Украины предложили новый формат Консультативного совета по Донбассу

Общественный совет при Министерстве иностранных дел предложил альтернативный сценарий создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе, который бы позволил избежать скрытого признания «Л-ДНР». Об этом говорится в решении Общественного совета, текстом которого располагает «Европейская правда».

Документ, одобренный членами совета 23 апреля, предупреждает, что создание органа по схеме, которую предварительно согласовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, несет риски для Украины и является «попыткой России навязать собственную логику и сценарий реализации Минских договоренностей».

«Эта логика заключается в фактической "приднестровизации "конфликта через признание Украиной марионеточных администраций оккупированных Россией территорий Донбасса стороной конфликта, начало прямых переговоров между Киевом и марионеточными администрациями, закрепление за Россией статуса посредника. Это в свою очередь ведет к избеганию Россией наказание за совершение международно признанной агрессии против Украины и других военных преступлений в Украине», – считают представители Общественного совета.

Впрочем, эксперты отмечают, что Украина имеет возможность создать Консультативный совет, избежав этих рисков, если назначит ее членов без формального согласования с «администрациями» в Донецке и Луганске.

«Украина имеет безусловное право самостоятельно создавать любые органы, организации и структуры, которые имеют целью обеспечение прав граждан Украины, проживающих или проживавших на оккупированной территории. В том числе Украина может самостоятельно создать Консультативный совет, в который могут войти представители Украины, представители оккупированных территорий (отобранные Украиной, в том числе из числа временно перемещенных лиц), а также представители Франции и ФРГ», – говорится в предложениях Общественного совета.

Общественный совет при МИД в своем решении призвала президента Украины, Верховную Раду, правительство и МИД рассмотреть возможность создания Консультативного совета в таком формате и «настаивать на включении Консультативного совета, созданного по указанному алгоритму, к работе Трехсторонней контактной группы».

Данное решение было поддержано без возражений. «Ни одного голоса против не было. Но поскольку не все члены проголосовали, то можно говорить, что подавляющее большинство было "за"», – прокомментировал председатель совета Геннадий Максак.

Отметим, что Общественный совет при МИД является консультативно-совещательным органом при министерстве и объединяет 14 экспертов по вопросам внешней политики; ее действующий состав утвержден приказом МИД Украины №223 от 21 мая 2019 года.

Как сообщалось ранее, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик», и что украинская сторона в Совете будет вести переговоры только с теми жителями неподконтрольного Донбасса, которые напрямую не связаны с вооруженным конфликтом. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Первоначально КС планировали утвердить 25 марта на очередном заседании Трехсторонней контактной группы. Однако после возмущений в украинском обществе и с наступлением «антикоронавирусного» карантина рассмотрение этого вопроса в Минске решили приостановить.