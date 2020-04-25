В ОБСЕ сообщили о новых случаях препятствования их работе со стороны НВФ

23 и 24 апреля члены незаконных вооруженных формирований вновь запрещали доступ патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ при попытках проезда/прохода по официальным дорожным коридорам в неподконтрольные украинскому правительству районы Донбасса. 2 таких факта зафиксированы в Донецкой области и 1 – в Луганской. Также НВФ не разрешили наблюдателям Миссии пройти в подконтрольные украинскому правительству районы в Луганской области. Об этом сообщается в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 24 апреля.

Так, в четверг, 23 апреля, на блокпосту, который находится в 600 м к западу от неподконтрольного украинским властям Верхнешироковского (до переименования – Октябрь), члены НВФ запретили патрулю Миссии проехать в неподконтрольные украинскому правительству районы, ссылаясь на карантинные ограничения в связи с COVID-19.

«23 и 24 апреля на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) члены вооруженных формирований 1 раз запретили патрулю Миссии проход в неподконтрольные правительству районы и 1 раз – в подконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

В пятницу, 24 апреля, на блокпосту возле неподконтрольной украинским властям Александровки член НВФ не разрешил патрулю Миссии проехать в неподконтрольные правительству районы, мотивируя это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

В документе отмечается, что СММ ОБСЕ «начала сталкиваться с неоднократными отказами во время попыток прохода/проезда в неподконтрольные правительству районы на блокпостах вооруженных формирований начиная с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области».

«Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – подчеркивают в СММ ОБСЕ.