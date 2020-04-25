RU
Все новости

В Украине за сутки от коронавируса выздоровел 181 человек

25.04.20 10:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки от коронавируса выздоровел 181 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 апреля, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава отметил, что среди выздоровевших 19 человек – дети.

«За минувшие сутки заболели 478 человек. Из них 42 ребенка и 116 медицинских работников. Были госпитализированы 138 человек. Зафиксировано 8 летальных случаев. При этом очень хорошая новость – 181 пациент выздоровел, в том числе 19 детей. Это такой наш рекорд, очень замечательный рекорд, и за такой рекорд я в первую очередь хочу поблагодарить наших врачей, наших медработников», – сказал министр.

Максим Степанов также проинформировал, что в целом за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели 8125 человек.

«Из них 545 детей, а также 1574 медицинских работника. При этом всего выздоровели 782 человека, а летальных случаев – 201», – отметил глава Минздрава.

Министр здравоохранения также констатировал, что «в разрезе регионов за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области – 109 и городе Киеве – 37».

Отметим, что по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 9:00 сегодня, 25 апреля, в Донецкой области зафиксированы 27 случаев заболевания COVID-19, в Луганской – 28 случаев.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк