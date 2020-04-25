Сводка из зоны ООС за 24 апреля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки, 24 апреля, незаконные вооруженные формирования (НВФ) 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Противник применил против украинских военных запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы 5 нарушений режима «Тишина»:

неподалеку Павлополя противник из минометов калибра 82 мм выпустил по украинским позициям 23 мины;

у Лебединского НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки НВФ дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Широкино противник вечером вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ осуществили 5 обстрелов, большинство из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения:

рядом с Орехово по опорным пунктам Объединенных сил противник выпустил 20 мин 120-го калибра;

у Хутора Вольный НВФ обстреляли украинских военных из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

У Новоалександровки НВФ вели огонь из 120 мм и 82-мм минометов, использовав 30 мин;

рядом с Новотошковским НВФ обстреляли украинских военных из минометов калибром 120-мм;

у Новозвановки противник применил 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований двое украинских военных получили ранения.

«За прошедшие сутки Объединенные силы, надежно удерживая оборону, действовали решительно и дали врагу достойный отпор. Украинские защитники с помощью штатного вооружения донесли до российских оккупантов целесообразность соблюдения режима "Тишина". По предварительным данным разведки, 24 апреля украинские военнослужащие ранили по меньшей мере одного оккупанта», – сообщили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток НВФ трижды обстреляли украинских военных, которые выполняют задачи в составе оперативно-тактической группировки «Восток». По позициям в районе Авдеевки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В ответ украинские военные оперативно применяли дежурные огневые средства.

«За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», – проинформировали в пресс-центре ООС.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

В «ДНР» заявили, что «украинские силовики за прошедшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 209 единиц. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы "Вольво-центра", села Веселое, поселков Александровка, Жабичево, Старомихайловка, шахты "Трудовская"; на горловском – районы поселков шахты имени Гагарина, Доломитное, Зайцево; на мариупольском – окрестности сел Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.