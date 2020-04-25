В ВСУ за сутки зафиксировали 6 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали 6 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«На 07:00 25 апреля в Вооруженных Силах Украины учтено 37 больных острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая», – сообщили в Командовании Медицинских сил.

На изоляции, в том числе самоизоляции находятся 328 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 33 человека.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. 4-ро больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Центрального региона г. Винница – 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь – 2 военнослужащих, Надворнянская центральная больница – 1 работник ВС Украины), 2 военнослужащих лечатся дома под наблюдением медицинской службы (Львовская область – 1 и Ивано-Франковская область – 1). Состояние здоровья пациентов – военнослужащих удовлетворительное, работник ВС Украины находится в состоянии средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение», – проинформировали военные медики.