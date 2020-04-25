Тейлор пояснил, почему США могут войти в Нормандский формат

Нормандский формат можно расширить до «Нормандии+», куда могут присоединиться Соединенные Штаты Америки. Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованного фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», выразил Уильям Тейлор, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-2009 годах, временный поверенный в делах США в 2019-2020 годах, вице-президент Американского Института мира, сообщает «Сегодня».

«Нормандский формат, конечно, имел определенные преимущества. Но если он не работает, то существуют другие форматы. Его можно расширить, может быть, «Нормандия+». И мы отмечали, что Соединенные Штаты могут присоединиться», – сказал Тейлор.

В то же время он отметил, что «Минск» не достиг своего результата.

«Таким результатом должен быть уход россиян с Донбасса, и в конце – из Крыма», – сказал Тейлор.

«Мы можем выходить за рамки "Минска", попытаться что-то другое. Когда я говорю "мы", то имею в виду международное сообщество, но прежде всего – Украину», – подчеркнул он.

Дипломат напомнил, что «у президента Трампа и президента Путина есть канал общения»: «Это может быть полезным в формате "Нормандия+"».

По его мнению, «заигрывание с "формулой Штайнмайера" оказалось плохой идеей».

«Двигаться вперед с определенными идеями и экспериментами – важно», – сказал Уильям Тейлор, добавив, что, по его мнению, Украина и дальше будет «пользоваться поддержкой международного сообщества и еще большей поддержкой Соединенных Штатов».

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

В онлайн-дискуссии КФБ «Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе» участвовали: