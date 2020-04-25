Сегодня в регионы отправят 100 тыс. ПЦР-тестов украинского производства, – Степанов

Сегодня, 25 апреля, в регионы отправят 100 тыс. отечественных ПЦР-тестов для выявления коронавируса. Завтра, 26 апреля, предполагается отправка еще 150 тыс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Глава Минздрава проинформировал, что в пятницу, 24 апреля, началась поставка ПЦР-систем украинского производства.

«Уже началась поставка ПЦР-систем от украинского производителя. Это предприятие "Укргентех". Первую поставку они совершили вчера (24 апреля, – ред.). Одна ПЦР-система насчитывает почти 100 тестов, вчера состоялась поставка 2 тыс. ПЦР-систем, которые сразу поехали в регионы. Это почти 200 тыс. тестов. Сегодня еще тысяча – т.е. 100 тыс. тестов, завтра предполагается еще 150 тыс. тестов. Они сразу едут в регионы и сразу начинается соответствующий процесс тестирования людей, которые этого требуют», – рассказал Степанов.