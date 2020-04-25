Американский дипломат объяснил, как снижение цены нефти бьет по РФ

Кремль использует Донбасс как механизм дестабилизации Киева, чтобы отвлечь его внимание от реальных проблем с реформами, на которых Украина должна сосредотачиваться. Такое мнение в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, организованной фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», выразил Стивен Пайфер, чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Украине в 1998-2000 годах, старший научный сотрудник Стэнфордского университета, сообщает «Сегодня».

«Вопрос в том, как изменить эти планы», – подчеркнул дипломат. По его мнению, сейчас Владимир Путин находится в непростом положении.

«Вернемся к январю, у него были большие планы на весну. У него должно было состояться изменение Конституции, должен быть референдум, который бы это поддержал, и у него открылась бы возможность быть президентом до 2036-го. Должен был быть огромный парад 9 мая, который он бы использовал для подкрепления своих позиций. Всего этого сейчас нет», – подчеркнул Пайфер.

Он напомнил, что Путин столкнулся с экономикой, которая, по данным МВФ, сократится в этом году почти 6%.

«Цена на нефть российской марки Urals в Европе, я сегодня (24 апреля, – ред.) утром проверил, составляет 21 долл. за баррель. Вчера цена на нефть была даже отрицательной. Россия достигла соглашения с Саудовской Аравией, чтобы уменьшить добычу на 10 млн баррелей нефти в день. Это шаг в правильном направлении, но необходимо снижение на 25 млн баррелей. И в начале мая уже будет негде хранить нефть», – сказал Пайфер.

«Путин может понять, что ситуация с экономикой в его стране становится все тяжелее. Надеюсь, что увеличение потерь для российской экономики поможет изменить ход мыслей в Москве», – подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он отметил, что вопрос восстановления украинского суверенитета на Донбассе «гораздо легче, чем восстановление суверенитета в Крыму».

«Очевидно, что Россия хочет Крым. Россия не продвинулась дальше в аннексии других частей Донбасса. В вопросе Донбасса важно понять расчет Кремлем своих выигрышей и потерь», – сказал Пайфер.

По Крыму дипломат выразил убеждение, что этот «вопрос должен быть составляющей политики Соединенных Штатов и Запада – продолжение непризнания незаконной аннексии Крыма Россией и продление санкций, связанных с российским захватом Крыма».

Киевский форум – ведущий международный форум Украины по проблемам мира и безопасности. Основан в 2007 году фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

В онлайн-дискуссии КФБ «Война России против Украины: как обуздать агрессора и установить долгосрочный мир в Восточной Европе» участвовали: