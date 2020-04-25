RU
Все новости

За сутки – 5 новых случаев: В «ДНР» зарегистрированы 76 случаев COVID-19

25.04.20 13:18
Фото: сайт ПРООН
Фото: сайт ПРООН

В «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировали 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«За последние сутки в ДНР выявлено пять новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 10:00, 25 апреля, зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 76», – говорится в сообщении.

Там также утверждают, что «на данный момент проходит лечение 71 пациент, выписаны с выздоровлением – три человека, также констатировано две смерти от заболевания, вызванного коронавирусом».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк