За сутки – 5 новых случаев: В «ДНР» зарегистрированы 76 случаев COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировали 5 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«За последние сутки в ДНР выявлено пять новых случаев COVID-19. Всего по состоянию на 10:00, 25 апреля, зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР – 76», – говорится в сообщении.

Там также утверждают, что «на данный момент проходит лечение 71 пациент, выписаны с выздоровлением – три человека, также констатировано две смерти от заболевания, вызванного коронавирусом».