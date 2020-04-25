Степанов опроверг информацию о фактах инфицирования COVID-19 в процессе тестирования

В Украине нет случаев инфицирования коронавирусом в процессе тестирования. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр акцентировал на том, что во время тестирования на коронавирус нельзя подхватить инфекцию.

«Конечно, это фейковая информация. У нас нет таких случаев, потому что механизм тестирования делает невозможным заражение здорового человека вирусом COVID-19. Это, в первую очередь, как сам механизм тестирования, так и люди, которые проводят это тестирование – медицинские работники – которые его проводят в средствах индивидуальной защиты по соответствующим алгоритмам. У нас как нет таких случаев, так и практически не существует такой возможности, чтобы такое произошло», – сказал глава Минздрава, отвечая на вопрос, можно ли заразиться в процессе тестирования.