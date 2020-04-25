В зоне ООС военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживцев, – СМИ

Вблизи с. Богдановка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) военнослужащий Вооруженных сил Украины устроил стрельбу, в результате которой погиб один из его сослуживцев. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Предварительно известно, что 7 военных собрались вместе и употребляли спиртное. Что именно стало причиной конфликта, пока устанавливает следствие, но один из военных схватил служебный автомат АКС-74 и выпустил очередь в сторону других военнослужащих.

В результате один из военных от полученных ранений скончался, еще двое были госпитализированы. У одного из пострадавших – пулевое ранение бедра, а у другого – многочисленные огнестрельные ранения.

Правоохранители начали расследование.