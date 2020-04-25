Не будь браконьером: Пограничники Донецкого погранотряда призывают соблюдать закон

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда призывают рыбаков соблюдать действующее законодательство. Об этом сообщает пресс-служба погранотряда в Facebook.

«Основная задача военнослужащих Госпогранслужбы – это составляющая в сфере безопасности. И касается она не только людей. На участке ответственности Донецкого пограничного отряда особое внимание военнослужащие уделяют и сохранению природного мира Украины. Пограничники ведут борьбу с незаконным выловом биоресурсов не только методом наказаний в соответствии с административным и уголовным кодексом, но и превентивными действиями – проводя беседы с рыбаками, знакомя их со всеми аспектами законодательных норм», – отмечается в сообщении.

Так, рыбакам следует быть ответственными как при оформлении разрешительных документов, так и внимательно следить за уловом – чтобы в сети не попал исчезающий вид.

«Сейчас в Красную книгу Украины занесено 69 видов рыб (причем также все виды осетровых). Сумма ущерба государству за уничтожение таких видов колоссальная – даже когда речь идет о единицах особей. Ведь из-за уничтожения единиц – целые популяции могут исчезнуть. Пограничники неоднократно находили в сетях раненую сетью в том числе краснокнижную рыбу. Граждане нередко, пренебрегая правилами рыбалки и опасаясь быть пойманными, бросают запрещенные орудия лова, чтобы вернуться за ними через значительное время, поэтому рыба сильно вредит себе, пытаясь выбраться», – отмечают в погранотряде.

Если рыбаку попался вид рыбы, занесенной в Красную книгу, ее нужно сразу отпустить обратно в море, осторожно освободив, стараясь не нанести вред. Больше о Красной книге Украины и ответственностью за нарушение законодательства в сфере охраны, использования и воспроизводства редких и находящихся под угрозой исчезновения видов можно прочитать по ссылке, а с перечнем краснокнижных рыб можно ознакомиться на этом сайте.

В пресс-службе также напомнили о нерестовом запрете, который касается не только рыбы, но и раков. Нарушение Правил рыболовства наказывается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности (ст. 249 УК – незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

«Только контролируя свои действия и информируя о фактах незаконного вылова водных биоресурсов другими возможно сохранить водный мир Украины для себя и будущих поколений. Военнослужащие же Донецкого пограничного отряда продолжат борьбу с фактами браконьерства и преступного уничтожения водных биоресурсов Азовского моря», – отметили в пресс-службе.