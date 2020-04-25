Точно в цель: ВСУ провели новые испытания ракеты «Ольха-М» (Фото)

В Одесской области украинские военные продолжают испытывать отечественную ракету «Ольха-М» («Вільха-М»). Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает Генеральный штаб на своей странице в Facebook.

«На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Ольха-М"», – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что «Ольха-М» – проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 километров, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

Пресс-служба опубликовала фото с испытаний, сопроводив их короткой, но емкой подписью: «Первым выстрелом точно в цель!».