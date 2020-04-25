RU
Все новости

Неподконтрольный Луганск закрыли на въезд и ограничат передвижение по городу, – СМИ

25.04.20 15:52
Луганск / Фото: соцсети
Луганск / Фото: соцсети

В неподконтрольном украинским властям Луганске из-за распространения коронавируса местные «власти» запретили въезд и выезд из города, а также ограничили передвижение людей по улицам. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «РБК-Украина».

По словам источника издания, в сам город уже ни въехать, ни выехать нельзя.

«Между городами ограничили передвижение. А теперь в городе прекратит работу общественный транспорт. А людям запретят выходить на улицу. Если вышел дальше 500 метров от дома, нужно будет предъявить справку или будет штраф», – сообщил источник издания.

Также, всех работников продуктовых магазинов и аптек обязали заполнить анкеты, по которым будут выдаваться разрешения на перемещение по городу.

«В магазинах у всех справки будут. Таксисты тоже говорят, что вчера сдавали документы и фотографии. То ли справки будут, то ли пропуска», – сообщил источник.

В справке для передвижения по городу указывается адрес проживания, место и график работы.

Фото: rbc.ua

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк