Морские пограничники задержали браконьеров, которые устроили гонки в акватории Азовского моря

Морские пограничники в акватории Азовского моря задержали браконьеров, которые нанесли существенный ущерб государству. На борту у рыбаков обнаружили почти четыре сотни рыб – пиленгаса, камбалы и сельди. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в рамках планового патрулирования малым катером Морской охраны в акватории Азовского моря было обнаружено подозрительное плавсредство, на котором с приближением морских пограничников началась характерная для правонарушителей суета. Услышав через громкоговоритель требование остановиться и предоставить плавсредство к осмотру, рыбаки резко увеличили скорость и начали опасные маневры.

«Преследование продолжалось около часа. К гонкам присоединился еще один катер Морской охраны. В конце концов, пограничная смекалка и мастерство победили – горе-гонщиков зажали в устье реки Кальмиус. Подойдя к берегу, двое из трех нарушителей пытались бежать уже по суше, но попытка была безуспешна», – отметили в пресс-службе.

Нарушителей законодательства задержали. Сотрудники Национальной полиции и рыбоохранного патруля, задокументировали улов и обстоятельства правонарушения, констатировали, что сумма ущерба государству составила почти 260 тыс. грн.

«За нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законным требованиям пограничников правонарушители привлечены к административной ответственности. А за браконьерскую деятельность горе-рыбакам грозит до 3 лет лишения свободы. В адрес ГУ НП в Донецкий области направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст. 249 Уголовного кодекса Украины», – сообщили в пресс-службе.