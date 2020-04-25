Запрет российских соцсетей подходит к концу: Будет ли он продлен

Спустя три года после запрета российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» санкции в отношении этих интернет-ресурсов будут продлены. Кроме того, к списку запрещенных соцсетей власти намерены добавить и некоторые другие ресурсы, имеющие отношение к стране-агрессору. Об этом «Сегодня» сообщили два высокопоставленных чиновника в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

«По моей информации, готовится заявление о продлении запрета», – сообщил изданию один из источников в СНБО.

Еще один из руководителей в Совете также подтвердил, что идет подготовка к тому, чтобы официально продлить запрет: «Также к списку запрещенных ресурсов могут быть добавлены еще несколько. Какие именно – пока назвать не готов. Их нужно еще утвердить».

По данным украинских экспертов, российские соцсети, несмотря на запрет, например, в декабре прошлого года входили в десятку самых посещаемых ресурсов в Украине. Об этом рассказали в «Интернет Ассоциации Украины», ссылаясь на соответствующее исследование.

«К сожалению, и "Одноклассники", и "ВКонтакте", и "Яндекс" в той или иной степени входят в первую-вторую десятку самых посещаемых ресурсов в Украине. Это говорит о том, что методы противодействия оказались не такими эффективными, какими их видели авторы запрета. Ранее, до запрета, эти ресурсы входили в ТОП-5 самых посещаемых ресурсов. То есть, полностью по состоянию на апрель 2020 года вопрос запрета не решился. Когда произошел запрет, все нашли возможность пользоваться соцсетями по-новому. Более того, я предполагаю, что российская пропаганда, которая была на этих ресурсах, перераспределилась на других», – рассказал эксперт, член правления ИнАУ Константин Жакун.

По словам Жакуна, ярые приверженцы российских соцсетей нашли возможность продолжить ними пользоваться.

«Им не помешали запреты. Те же, кто был к ним равнодушен, стали пользоваться другими платформами. Из-за этого доминирующего положения российские соцсети в Украине уже не занимают. Мы должны генерировать свой контент, который заменил бы контент страны-агрессора. Только в этом случае можно говорить о конкуренции», – говорит Жакун.

Напомним, в мае 2017 года по решению властей был заблокирован ряд российских интернет-ресурсов. Это было сделано с целью оградить Украину от пропаганды страны-агрессора в условиях гибридной войны.