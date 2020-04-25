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«Пошла в магазин»: На Донетчине женщина на неделю бросила у знакомого двухмесячного сына

25.04.20 17:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе 22-летняя женщина на неделю оставила у приятеля своего 2-месячного сына. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

Полицейским поступила информация о том, что младенец воспитывается чужой семьей, а мать ребенка исчезла.

«Устанавливать обстоятельства происшествия отправились сотрудники ювенальной превенции Центрального отдела полиции. Оказалось, что 22-летняя женщина пришла к своему приятелю и попросила посмотреть за ребенком, пока она сходит за продуктами питания, однако ни в тот день, ни даже через неделю она так и не вернулась. Все это время за ребенком ухаживала мать мужчины», – рассказали в полиции.

Сегодня, 25 апреля, об этом происшествии стало известно полиции. Вместе с соцработниками они забрали ребенка и поместили его в больницу.

Сейчас местонахождение женщины установлено, ее ждет ответственность согласно ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

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