Россия не видит возможности проведения саммита в Нормандском формате, – Лавров

Россия не видит возможности проведения нового саммита в Нормандском формате до тех пор, пока не будут реализованы решения, принятые на декабрьской встрече лидеров в Париже. Об этом в эфире одного из российских телеканалов заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже», – сказал Лавров.

Он отметил, что «для их выполнения (у Киева, – Интерфакс) нет другого пути, кроме как вести себя правильно в Контактной группе и достигать договоренностей с Донецком и Луганском».

По словам Лаврова, из парижских договоренностей лидеров «выполнена одна, и то в достаточно скромных масштабах: состоялся обмен удерживаемыми лицами».

«Менее трех десятков человек были обменены между Киевом с одной стороны, Донецком и Луганском – с другой. Все остальное, что обсуждалось в Париже, к огромному нашему сожалению, не выполнено, и не по вине или в силу отсутствия доброй воли со стороны Донецка и Луганска», – заявил министр.

Он также подтвердил, что на следующую неделю запланирована видеоконференция глав МИД «нормандской четверки», в которую входят России, Украина, Германия и Франция.

«Я предвижу достаточно, наверное, важный разговор на уровне министров, потому что обо всем этом мы говорили многократно Германии и Франции. Просили их взять на себя обязанность все-таки побуждать украинские власти к честной и конструктивной работе, но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить "давайте скорее собираться в Берлине"», – пояснил Лавров.

По его словам, украинской стороне «важно демонстрировать то, что они встречаются в Нормандском формате, и одновременно как можно меньше внимания уделять Контактной группе, где у них есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском».

«Они хотят всячески от этого уходить. И сделать так, чтобы Нормандский формат стал единственным каналом разговора по Минским договоренностям. Они считают, что в рамках этого Нормандского формата есть Россия в качестве "страны-агрессора", а Франция и Германия помогают Украине заставить Россию выполнить все то, что должна выполнять сама украинская сторона, подчеркну, в прямом диалоге с Донецком и Луганском. Тяжелая ситуация», – заявил Лавров.