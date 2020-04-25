«ДНР» ограничивает передвижение по Новоазовскому району

В «ДНР» ограничили передвижение по Новоазовскому району, мотивируя это борьбой с коронавирусом. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Согласно поручению главы ДНР Дениса Пушилина, с 27 апреля 2020 года и до особого распоряжения въезд на территорию Новоазовского района будет запрещен лицам, не имеющим регистрации по месту жительства на указанной территории», – сказано в сообщении.

Также утверждается, что «данное решение принято для недопущения массового распространения коронавирусной инфекции и в связи с переносом начала курортного сезона в республике».

Сообщается, что въезд и выезд на территорию района будет разрешен работникам здравоохранения, сотрудникам «МЧС» и «правоохранительных органов», представителям местной «власти». Также въехать и выехать смогут лица, реализующие продукцию на территории района и продукцию местного производства.

Кроме того, в «ДНР» утверждают, что проехать смогут представители международных организаций и благотворительных миссий.

«Проезд на территорию Новоазовского района будет осуществляться через пропускные пункты при предъявлении документов, удостоверяющих личность и содержащих информацию о регистрации по месту жительства на указанной территории, либо других документов, подтверждающих наличие оснований для въезда», – заявили в «республике».