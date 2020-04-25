Врачи Покровска отсудили у больницы 600 тыс. грн

Врачи Покровска (Донецкая обл.), которых незаконно уволили с работы в 2017 году, отсудили у больницы 600 тыс. грн. Об этом сообщает телеканал «Капри».

Сообщается, что на днях состоялось очередное судебное заседание, на котором было принято решение о взыскании средств. И теперь медики получат из городского бюджета более 600 тыс. грн.

История началась в 2017 году, когда с занимаемых должностей уволили несколько врачей. Медики посчитали такие действия местной власти незаконными и подали иски в суд. Рассмотрения дел продолжались несколько лет. В результате по решению суда бывшего заведующего женской консультацией Сергея Проскурова и бывшего заведующего поликлиникой Геннадия Паниотова должны были восстановить на работе. Но это решение в настоящее время не выполнено.

По словам Геннадия Паниотова, увольнения были связаны с тем, что в 2017-м году несколько докторов «восстали против преступной коррупционной схемы городского головы тогдашнего Требушкина и секретаря совета Сущенко».

«Первый суд по незаконному увольнению был выигран еще в 2018 году. 15 марта я должен был приступить к исполнению своих обязанностей. За это мне было выплачено 120 с "копейками" тыс. грн из городского бюджета. На данном этапе два года не выполнялось решение суда. С 15 мая 2018 года по сегодняшний момент. Решение суда у меня есть. 234 тыс. гривен больница должна мне выплатить», – рассказал Сергей Проскуров.

То есть из-за увольнения врачи не имели возможность работать, и теперь по решениям судов они получат заработную плату за весь период вынужденной безработицы.

По фактам незаконных увольнений врачей и невыполнения городским советом решений суда открыты уголовные производства.