Стали известны даты проведения матчей плей-офф чемпионата УХЛ – Пари-Матч 2019/20. Об этом сообщает Украинская хоккейная лига (УХЛ).

В сообщении отмечается, что чемпионат УХЛ, как и весь мировой спорт, стал на паузу. В связи с пандемией коронавируса, объявленной ВОЗ, и предпринятыми в связи с этим мерами безопасности, 17 марта сезон 2019/20 был приостановлен.

Матчи 1/4 финала плей-офф состоялись без зрителей – участниками полуфинала стали «Кременчук», «Донбасс», «Днепр» и «Белый Барс».

Спортивный департамент УХЛ утвердил даты проведения матчей полуфинальной и финальной серий плей-офф, которые будут сыграны до 4 побед. В соответствии с регламентом, 3, 4 и 6 матчи будут сыграны на поле команды с более низким номером посева:

«Кременчук» (1) – «Белый Барс» (4): 1, 2, 5, 6 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 8, 10 и 12 сентября.

«Донбасс» (2) – «Днепр» (3): 2, 3, 6, 7 сентября, в случае необходимости матчи также пройдут 9, 11 и 13 сентября.

Первый матч финала состоится через два дня после окончания последней серии 1/2 финала, но не позднее 16 сентября.

Исходя из этого, финал чемпионата УХЛ – Пари-Матч сезона 2019/20 пройдет 16-17, 20-21 сентября, а в случае необходимости матчи так же состоятся 23, 25 и 27 сентября. В случае, если полуфинальные серии завершатся после 4-6 матчей, финальная серия будет начата ранее.

Матч-открытие юбилейного, пятого сезона Украинской хоккейной лиги, будет сыгран 30 сентября.