Названы «лидеры» по распространению COVID-19 в Украине

В Министерстве здравоохранения определили десятку «лидеров» по распространению COVID-19 в Украине. Согласно данным, обнародованным сегодня, 25 апреля, в Telegram-канале «Коронавірус-інфо», с большим отрывом «победили» Черновицкая область (1308 случаев) и город Киев (1159).

Кроме того, среди регионов с наибольшим показателем инфицирования оказались – Ивано-Франковская область (700), Тернопольская (565), Киевская (519), Ровенская (483), Винницкая (377), Житомирская (337), Львовская (317) и Кировоградская (306).

«Первый случай COVID-19 был зафиксирован 3 марта во Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек. Это число продолжает стремительно расти в основном из-за игнорирования правил карантина. Поэтому оставайтесь дома и меняйте статистику в лучшую сторону», – отмечается в сообщении.