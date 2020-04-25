Имели особые основания: Сегодня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 47 человек

Через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 47 человек, которые имели особые основания. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Сегодня граждане, которые в силу особых жизненных обстоятельств, возраста и состояния здоровья, имели основания для пересечения линии разграничения, были пропущены через КПВВ "Станица Луганская" в обоих направлениях», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что согласно списков, составленных с привлечением представителей Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ, а также согласованных командованием Объединенных Сил, 22 человека перешли со временно неподконтрольной территории Луганщины на подконтрольную территорию Украины. Это в основном люди, имеющие онкологические заболевания. На неподконтрольную территорию пропустили 25 человек.

«Пропуск людей с обеих сторон должен был начаться в 10 утра. Мы тщательно проверили основания для пропуска каждого, поданного в списках, они действительно неотложные. Как всегда, мы придерживались договоренностей. Однако, первая женщина с временно оккупированной территории прошла КПВВ "Станица Луганская" только в 14:45 », – прокомментировал событие руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Все люди, которые вернулись на подконтрольную территорию будут направлены на двухнедельную обсервацию. Те, кто живет на территории области, будут находиться на самоизоляции, остальных разместят в специально определенном медицинском учреждении.

В пресс-службе также напомнили, что с 22 марта «Украина приостановила пропуск через линию разграничения на Донбассе лиц и транспортных средств. С 28 марта на территории операции Объединенных сил введен режим "Красный", которым ограничен въезд/выезд в Луганскую и Донецкую области».