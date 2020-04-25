Пострадали мужчина и двое детей: На Донетчине загорелось авто

Мужчина и двое детей пострадали в загоревшемся авто в Краматорске. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что вечером в пятницу, 24 апреля, спасателям сообщили о пожаре по ул. Кропивницкого в Краматорске.

«На месте происшествия выяснилось, что происходит горение легкового автомобиля. В результате пожара пострадали три человека, мужчина 1979 г.р. и двое детей 2007 г.р. и 2013 г.р. Пострадавшие госпитализированы в ожоговое отделение Краматорской городской больницы № 3, состояние средней тяжести», – рассказали в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.