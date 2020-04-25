В МККК рассказали о работе над проблемой неразорвавшихся боеприпасов на Донбассе

Неразорвавшиеся боеприпасы продолжают травмировать, калечить и убивать мирных жителей в Украине. Деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) в нашей стране направлена на предотвращение соответствующих угроз. Об этом сообщила глава МККК в Украине Флоранс Жиллетт в интервью «Интерфакс-Украина».

«Наша деятельность сосредоточена на информировании и предотвращении угроз, вызванных неразорвавшимися боеприпасами, такими как мины, и на поддержке жертв минной опасности. Несмотря на то, что во многих местах природа спрятала следы мин, они продолжают травмировать, калечить и убивать мирных жителей. Лучшим способом предотвращения несчастных случаев остается повышение осведомленности об опасности среди людей, которые передвигаются пострадавшими районами, и тщательное выявление и маркировка таких районов», – сказала Жиллетт.

Флоранс Жиллетт отметила, что поэтому МККК необходимо быть настороже и постоянно организовывать сессии по информированию населения о минной опасности, обеспечивать Государственную службу по чрезвычайным ситуациям соответствующим оборудованием, устанавливать предупредительные знаки о наличии мин, думать обо всех категориях общества, которые, вероятно, находятся под дополнительным риском.

«Мы даже проводим спектакли и образовательные мероприятия, чтобы охватить такую потенциально уязвимую категорию населения как дети. С помощью различных программ мы сопровождаем и поддерживаем тех, кто подорвался на мине», – сообщила глава МККК в Украине.