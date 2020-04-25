Промышленное производство на Донетчине сократилось на 6%

Объем промышленной продукции Донецкой области в январе – марте 2020 года уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики Донецкой области.

«Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе – марте 2020 года по сравнению с январем – мартом предыдущего года сократилось на 6,0%. В марте объем продукции был на 4,2% меньше, чем в марте 2019 года, вместе с тем на 8,5% больше, чем в феврале 2020 года», – говорится в сообщении.

В облстате проинформировали, что на динамику производства в марте по сравнению с предыдущим месяцем повлияло большее количество календарных и рабочих дней.

«В то же время с начала года не все предприятия имели достаточно заказов для стабильной работы. Особенно заметным был дисбаланс производства и потребления в топливно-энергетическом комплексе», – констатировали в ведомстве.

В январе – марте текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем продукции уменьшился в производстве химических веществ и химической продукции на 5%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 5,3%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 12,8%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 13,5%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 14,3%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 17%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 19,1%.

Увеличился в январе – марте 2020 года по сравнению с январем – мартом прошлого года выпуск продукции в машиностроении на 1,9%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 6%.

«Положительная динамика обеспечена на всех переделах металлургического цикла, то есть вырос выпуск чугуна, стали, проката. Так, производство плоских полуфабрикатов из нелегированной стали увеличилось с начала года на 13,7%, из легированной стали – на 7,3%», – проинформировали в Главном управлении статистики.

Добыча рядового угля в январе – марте 2020 года по сравнению с январем – мартом предыдущего года уменьшилась на 7,6% и составила 3 млн т. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 2,5 млн т, что по сравнению с январем – мартом 2019 года меньше на 11,0%.

Производство электроэнергии в январе – марте 2020 года составило 2,8 млрд кВт·час, что по сравнению с январем – мартом 2019 года меньше на 25,4%.

«В марте 2020 года вследствие снижения нагрузки на генерирующие мощности тепловых электростанций в единой энергосистеме Украины объем произведенной в регионе электроэнергии уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 38,8%, по сравнению с мартом 2019 года – на 39,6%», – сообщили в облстате.