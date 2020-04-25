Из «Шахтера» – в «Лестер»: Агент подтвердил интерес клуба к звезде «горняков»

Агент 20-летнего полузащитника «Шахтера» Тете, Пабло Буэно, подтвердил информацию об интересе к бразильскому легионеру «горняков» со стороны английских клубов. Об этом сообщил в Twitter журналист Рафаэль Пфайффер, пишет «Сегодня».

Ранее сообщалось, что персоной Тете заинтересовался невероятный чемпион Англии-2016 «Лестер». Помимо «лисов», называется еще один претендент на бразильца – «Ньюкасл». Как утверждает агент Тете, для того, чтобы заполучить игрока, придется выложить не менее 70 миллионов евро. Хотя ранее в «Шахтере» заявили, что отступные за полузащитника, официально прописанные в контракте, составляют 150 млн евро.

Отметим, что контракт Тете с «Шахтером» рассчитан до конца 2023 года. На данный момент на счету бывшего футболиста «Гремио» – 9 голов и 7 ассистов в 36 матчах за чемпионов Украины.