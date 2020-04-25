На Донетчине – 25 новых случаев COVID-19

В Донецкой области зафиксированы 25 новых случаев COVID-19: 3 – в Бахмуте и 22 – в Мариуполе. Об этом сегодня вечером, 25 апреля, в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Кириленко отметил, что два мариупольских случая обнаружили, протестировав больных пневмонией. Один случай в Бахмуте связан с пребыванием человека за рубежом.

Остальные больные, как в Бахмуте, так и в Мариуполе, – из круга контактов пациентов, у которых наличие коронавируса было подтверждено ранее.

«Статистика по состоянию на этот час следующая: с начала объявления карантина в Донецкой области лабораторно подтверждено 52 случая COVID-19. Один из них закончился летально, 10 пациентов выздоровели, 41 – продолжает лечение», – констатировал Кириленко.

По городам заболеваемость выглядит следующим образом:

в Мариуполе – 37;

в Бахмуте – 5;

по 2 – в Славянске, Дружковке и Константиновке,

по 1 – в Белозерске, Мирнограде, Николаевке и Покровске.

«Обращаюсь к жителям области: строго соблюдайте условий карантина! Не пренебрегайте элементарными правилами гигиены и личной безопасности. Пик эпидемии мы еще не прошли. Остановить быстрое распространение вируса может только ответственное поведение каждого из нас. Оставайтесь дома. Берегите себя и других», – призвал руководитель Донецкой ОГА.