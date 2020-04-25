В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в неподконтрольном Сигнальном

В неподконтрольном украинским властям Сигнальном (Донецкая обл.) в результате обстрела был ранен мужчина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном сегодня, 25 апреля.

Наблюдатели Миссии уточняли сообщения о мужчине, получившем ранение 10 апреля в результате обстрела в н. п. Сигнальное.

13 апреля в больнице в неподконтрольном украинским властям Докучаевске медперсонал сообщил команде Миссии, что 10 апреля к ним поступил мужчина из Сигнального, которому оказана медицинская помощь в связи с ранением.

24 апреля 49-летний мужчина рассказал наблюдателям, что вечером 10 апреля он работал в саду возле своего дома в Сигнальном, когда услышал звуки обстрела неподалеку. Вскоре после этого он услышал свистящий звук, увидел взрыв возле дерева в своем саду и побежал в укрытие.

Через несколько минут мужчина заметил кровь на теле и рану с левой стороны спины. Он сказал, что доехал на своем велосипеде в медицинское учреждение в неподконтрольной Еленовке, откуда машиной «скорой помощи» его доставили в больницу в Докучаевске.

«Мужчина сообщил, что, по словам медперсонала, он получил ранение левой части спины, а из его тела все еще не извлекли фрагмент осколка», – отметили в ОБСЕ.