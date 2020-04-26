Сводка из зоны ООС за 25 апреля: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) украинские позиции были обстреляны 16 раз. Противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает пресс-центр ООС.

12 нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: в районе Авдеевки, Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного, Водяного, Лебединского, Песок.

«С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а по нашим позициям неподалеку Водяного применил 82 мм минометы – 46 минут», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции у Новоалександровки, Попасной, Орехово, Крымского.

«Преступные и наглые действия российских оккупантов вдоль линии разграничения в Донбассе безнаказанными не остались – огнем из штатного вооружения подразделения Объединенных сил решительно подавили вражескую активность. Все попытки захватчиков с помощью оружия дестабилизировать ситуацию и в дальнейшем получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников», – отметили в штабе ООС.

По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили 4 представителей НВФ и еще 5 ранили.

С начала текущих суток, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник уже дважды нарушил режим прекращения огня. Также обстрелял украинские позиции у Лебединского и Широкино.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявляют о 9-ти обстрелах их позиций: в районе населенных пунктов Коминтерново (Пикузы), Саханка, Жабичево, Ленинское, Донецк (Вольво-Центр), Спартак, Веселое.

Также в представительстве «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявили об обстреле в 04:30 района близ поселка Гольмовский «В результате обстрела зафиксировано повреждение остекления по пр. Школьный, 8, кв.12. Жертв среди мирных граждан не зафиксировано», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» говорят о 3-х обстрелах их позиций в районе Золотого-5, сел Смелое и Желобок.