37 заболевших: На Донетчине по COVID-19 «лидерует» Мариуполь

С начала пандемии коронавируса по состоянию на вечер 25 апреля в Донецкой области COVID-19 подозревали у 192 человек, диагноз подтвержден у 52 человек, 1 пациент скончался (Дружковка), 10 человек выздоровели. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

«Количество лиц с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019 – nCOV (нарастающим итогом), – 192, из них детей – 24. Количество лиц с подтвержденным диагнозом 2019 – nCOV (нарастающим итогом) – 52, из них детей – 0», – говорится в сообщении.

Диагноз подтвержден в таких городах:

Мариуполь – 37;

Бахмут – 5;

Белозерское – 1;

Дружковка – 2;

Мирноград – 1;

Славянск – 2;

Константиновка – 2;

Покровск – 1;

Николаевка – 1.

По состоянию на 25 апреля с подозрением на коронавирус госпитализированы 12 человек.

Количество лиц, по которым проводится ПЦР-обследование – 18. (ПЦР).