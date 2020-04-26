RU
Все новости

37 заболевших: На Донетчине по COVID-19 «лидерует» Мариуполь

26.04.20 08:55
Медики лаборатории в Славянске / Фото Департамента здравоохранения ДонОГА
Медики лаборатории в Славянске / Фото Департамента здравоохранения ДонОГА

С начала пандемии коронавируса по состоянию на вечер 25 апреля в Донецкой области COVID-19 подозревали у 192 человек, диагноз подтвержден у 52 человек, 1 пациент скончался (Дружковка), 10 человек выздоровели. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

«Количество лиц с подозрением на случай острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019 – nCOV (нарастающим итогом), – 192, из них детей – 24. Количество лиц с подтвержденным диагнозом 2019 – nCOV (нарастающим итогом) – 52, из них детей – 0», – говорится в сообщении.

Диагноз подтвержден в таких городах:

  • Мариуполь – 37;
  • Бахмут – 5;
  • Белозерское – 1;
  • Дружковка – 2;
  • Мирноград – 1;
  • Славянск – 2;
  • Константиновка – 2;
  • Покровск – 1;
  • Николаевка – 1.

По состоянию на 25 апреля с подозрением на коронавирус госпитализированы 12 человек.

Количество лиц, по которым проводится ПЦР-обследование – 18. (ПЦР).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк