За 10 минут: Шмыгаль рассказал, как оформить пособие по безработице онлайн через портал «Дія»

Правительство Украины запустило экспериментальный проект оформления статуса безработного и получения пособия по безработице онлайн через портал «Дія». Паньше для этого нужно было лично приходить в центр занятости или по упрощенной процедуре отправлять заявку по электронной почте. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Теперь, чтобы оформить статус безработного, необходимо:

авторизироваться на портале «Дія» – https://diia.gov.ua;

выбрать соответствующую услугу;

заполнить анкету и прикрепить определенный перечень документов.

«Вся процедура будет занимать примерно 10 минут, а срок рассмотрения заявок в центре занятости в период карантина не должен превышать одного рабочего дня», – отметил премьер.

Оповещение о результате обработанной заявки поступит на электронную почту, смс-сообщением на телефон, а также будет доступно в личном кабинете пользователя на портале «Дія».

«Призываю всех, кто потерял работу, присылать заявки в центры занятости для получения помощи. Подчеркну, что в Фонде борьбы с COVID-19 предусмотрена финансовая поддержка Фонда соцстрахования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы», – заключил Шмыгаль.