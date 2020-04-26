За сутки – 492: В Украине зафиксировано 8617 случаев COVID-19

По состоянию на 9:00 сегодня, 26 апреля, с начала пандемии в Украине зафиксировано 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 388 случаев;
- Волынская область – 241 случай;
- Днепропетровская область – 292 случая;
- Донецкая область – 29 случаев (по данным Департамента здравоохранения ДонОГА – 52 случая);
- Житомирская область – 348 случаев;
- Закарпатская область – 329 случаев;
- Запорожская область – 182 случая;
- Ивано-Франковская область – 731 случай;
- Кировоградская область – 323 случая;
- г. Киев – 1188 случаев;
- Киевская область – 542 случая;
- Львовская область – 348 случаев;
- Луганская область – 29 случаев;
- Николаевская область – 111 случаев;
- Одесская область – 220 случаев;
- Полтавская область – 172 случая;
- Ровенская область – 508 случаев;
- Сумская область – 95 случаев;
- Тернопольская область – 607 случаев;
- Харьковская область – 147 случаев;
- Херсонская область – 87 случаев;
- Хмельницкая область – 70 случаев;
- Черновицкая область – 1341 случай;
- Черкасская область – 257 случаев;
- Черниговская область – 32 случая.
«Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 апреля 2020 в Центр поступило 873 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 24842 сообщение о подозрении на COVID-19», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии коронавируса по состоянию на вечер 25 апреля в Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, 1 пациент скончался (Дружковка), 10 человек выздоровели.