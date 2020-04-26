Волонтеры с Кировоградщины собрали 1,5 млн грн для воинов Донбасса (Фото)

За 6 лет войны волонтеры организации «Майдан» из города Знаменка (Кировоградская обл.) собрали 1,5 млн грн на помощь украинским бойцам, передает «АрмияInform».

На эти средства было закуплено множество необходимых на фронте «мелочей» – от бронежилетов и шлемов до бензопил и генераторов. Наиболее значимая посылка на фронт – 2 автомобиля УАЗ.

«Эти покупки были еще в первые годы войны. Сейчас из-за нехватки средств мы преимущественно покупаем стройматериалы – скобы, гвозди, утеплитель. Отправляем и то, что можно изготовить самостоятельно. Поэтому сегодня это в первую очередь моральная и психологическая поддержка – вкусностями и рисунками», – рассказывает координатор Наталья Тышкевич.

«Мы поставили себе цель найти на войне каждого бойца со Знамьянщины. Так охватили почти пол тысячи воинов, которым оказали адресную помощь. Кроме этого, помогаем частям, где служили и служат наши земляки. В этом году в нынешние непростые карантинные дни мы смогли собрать 235 кг пасхальных сладостей и отправить в эти подразделения», – добавила она.

Не менее важна и помощь воинам после возвращения домой. Волонтеры помогают бойцам и членам их семей с ремонтом, организуют семейный отдых. «На войне бой может быть раз в день или раз в пять дней, а для жены дома он продолжается 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Супруги ожидают друг от друга, что, вернувшись, увидят того человека, которого оставили до войны, не осознавая, что они оба изменились. В тех семьях, где женщины понимают, что муж вернулся другим и готовы к этому, процесс адаптации к мирной жизни проходит легче. Но есть семьи, где идет полное непонимание ситуации. Поэтому мы и организуем множество мероприятий семейного типа – встречаемся на праздники, ездим на экскурсии, проводим тренинги», – говорит Наталья.

Организуют волонтеры и разнообразные акции: «Подари улыбку детям Донбасса» – отправка игрушек, сладостей, рисунков и писем в прифронтовые города Донбасса, «Оберег для воина», «Все оттенки зеленого» – плетение маскировочных сетей в школах города и района, «Ладони поддержки», «Ожерелье добра», «Пасхальная корзина для воина».

Сейчас в организации работает 30 волонтеров из Знаменки и района. Вся работа разделена по направлениям: