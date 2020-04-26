Выздоровление от коронавируса не ограждает от повторного заражения, – ВОЗ

Выздоровление от коронавирусной болезни COVID-19 не гарантирует от повторного заражения. Пока нет доказательств, что у тех, кто переболел коронавирусной болезни, обязательно возникает иммунитет. Об этом заявляют во Всемирной организации здравоохранения, передает «Громадське радіо» со ссылкой на BBC.

«Всемирная организация здравоохранения утверждает, что пока нет доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения», – говорится в заявлении.

Существует мнение, что люди, которые преодолели болезнь, могут вырабатывать антитела, способные обезвреживать вирус, таким образом предотвращая повторное заражение. Поэтому тестирование на антитела пока считается одним из факторов на пути выхода из карантина. Впрочем, в ВОЗ считают, что антитела не защищают от нового заражения.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине в ближайшее время, вероятно, запустят массовое ИФА-тестирования на антитела к COVID-19 для определения наличия иммунитета к этой болезни.