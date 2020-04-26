За сутки коронавирусом больше всего заразились на Днепропетровщине, – Степанов

За минувшие сутки в Украине больше всего новых случаев заражения COVID-19 отмечалось в Днепропетровской, Закарпатской и Тернопольской областях. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 апреля, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«За прошедшие сутки заболели 492 человек, из них: 41 ребенок и 101 медработник. Было госпитализировано 123 человека. Зафиксировано 8 летальных случая. 58 пациентов, в том числе, 5 детей выздоровели», – сообщил он.

Степанов уточнил, что наибольшее число новых случаев заражения зарегистрированы в Днепропетровской области (52 человека), Закарпатской области (43 человека) и в Тернопольской области (42 человека).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 8617 человек (209 летальных случаев, 840 пациентов выздоровели). В Донецкой области COVID-19 подтвержден у 52 человек, из них: 1 пациент скончался (Дружковка), 10 человек выздоровели. В Луганской области – 29 случаев (3 человека выздоровели, летальных случаев нет).

В «ДНР» – 78 заболевших коронавирусом (2 летальных случая, 3 человека выздоровели), в «ЛНР» – 70 инфицированных (1 пациент скончался, 7 – выздоровели).